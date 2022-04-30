Церемония награждения «Зенита» золотым медалями за победу в чемпионате

«Зенит» четвертый раз подряд стал чемпионом России.

Набрав 61 очко за 27 матчей чемпионата, команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов и гарантировала себе титул. «Динамо» может догнать «Зенит» по очкам, но при равенстве очков уступит по результатам личных встреч.

«Зенит» выиграл чемпионат России 4-й раз подряд и 8-й раз в истории. Также сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.