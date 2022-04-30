Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступление команды в чемпионском сезоне.

«Я рад, что мы победили. Но для чемпионата это, конечно, не самый лучший результат.

Мне кажется, что первые три года чемпионская команда вообще ничем не отличалась. Но в этом году, конечно, видоизменения есть.

И я думаю, что главное отличие в том, что первые три года ключевая роль была у Дзюбы, а в этом году роль других игроков вышла на первый план. Того же Вендела, Клаудиньо», — сказал Андрей Аршавин в эфире «Матч Премьер».