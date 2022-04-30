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Семак назвал непростым матч «Зенита» против «Локомотива»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом» (3:1).

«Игра была непростой. В первом тайме была нервозность. Но смогли отыграться, создавали неплохие моменты. Во втором тайме перестроилось, нервозность ушла. Рад, что мы увеличили разрыв в счете и избежали нервной концовки. Поздравляю весь город с победой!» — сказал Семак.

«Зенит» гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего вторым «Динамо».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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