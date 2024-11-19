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Сегодня, 13:14

CAS удовлетворил апелляцию Тимощука к Украинской ассоциации футбола

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Анатолий Тимощук.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

В пресс-службе CAS сообщили «СЭ» об удовлетворении апелляции тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола.

«Апелляция Анатолия Тимощука на решение апелляционного комитета УАФ от 24 января 2023 года была поддержана. Решение апелляционного комитета УАФ, подтверждающее решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ от 11 марта 2022 года, отменено», — сообщили «СЭ» в пресс-службе CAS.

В сентябре 2023 года УАФ сообщила, что экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишить его всех титулов на национальном уровне. Тимощук провел в составе сборной Украины рекордные 144 матча и забил 4 гола.

В феврале 2017 года трехкратный чемпион Украины получил тренерскую лицензию класса PRO. В этом же году он вошел в тренерский штаб «Зенита».

Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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