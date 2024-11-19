Агент Батракова рассказал, что зарплата игрока далека от установленного клубом потолка

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что зарплата игрока гораздо ниже потолка, установленного в клубе.

Ранее сообщалось, что руководство железнодорожников установило максимально допустимый порог зарплат для футболистов перед началом текщуего сезона.

«Цифры оставим за скобками, потому что не совсем корректно их озвучивать по отношению к игроку и клубу. Дам такую формулировку: ему еще далеко до потолка. Алексей является системообразующим игроком. Мы видим это не только в его отсутствие на поле, но и когда его с позиции «десятки» опускают в опорную зону. Игра команды в атаке сразу бледнеет. А когда он пропускал игру из-за перебора карточек, это была совершенно другая команда», — цитирует Кузьмичева РИА «Новости».

Ранее стало известно, что клуб и Батраков договорились о продлении соглашения на улучшенных условиях.

19-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне Батраков провел 19 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.