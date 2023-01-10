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Сегодня, 19:03

CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов

Мария Гусева
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РФС.
Фото Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений об отклонении апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

В июле CAS отклонил две апелляции РФС к ФИФА, к УЕФА и ряду европейских ассоциаций футбола, а также апелляцию клубов РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» — на решение УЕФА.

На сайте CAS теперь были опубликованы три документа, в которых объясняются принятые решения.

«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий», — в частности, говорится в документах, информирует РИА «Новости».

В мотивировочной части каждого решения подчеркивается, что УЕФА и ФИФА были вынуждены отстранить российские команды для безопасного проведения международных соревнований. В документах говорится, что ФИФА и УЕФА не нарушили свои уставы и законы Швейцарии, где находятся штаб-квартиры организаций. При этом отмечается, что РФС и российские команды являются в данных обстоятельствах пострадавшими. Члены комиссии выразили надежду на то, что в перспективе отстранение будет снято, а российская сторона восстановится от негативных последствий.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года. РФС пытался опротестовать исключение сборной России из стыкового турнира чемпионата мира-2022, недопуск национальной команды и других сборных страны к другим турнирам, а клубов РПЛ — к еврокубкам.
Футбол
РФС
ФИФА
66
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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