CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решений об отклонении апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

В июле CAS отклонил две апелляции РФС к ФИФА, к УЕФА и ряду европейских ассоциаций футбола, а также апелляцию клубов РПЛ — ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» — на решение УЕФА.

На сайте CAS теперь были опубликованы три документа, в которых объясняются принятые решения.

«Большинство членов комиссии считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулась Международная федерация футбола (ФИФА), обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий», — в частности, говорится в документах, информирует РИА «Новости».