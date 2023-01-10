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Черевченко: «Глушаков и Кухарчук могут усилить любую команду второй части таблицы РПЛ»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал уход полузащитников Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука из подмосковного клуба.

«Своей игрой в «Химках» Глушаков и Кухарчук доказали, что они могут потянуть уровень и других команд РПЛ, — цитирует Sport24 Черевченко. — Важную роль в их будущем должны сыграть их агенты и руководители клубов, которые хотят видеть этих футболистов у себя в команде. Я не понимаю их уход из подмосковного клуба. Надо спрашивать у руководителей «Химок», которые приняли это решение.

Глушаков — опытный футболист, поигравший в топовых командах РПЛ. Кухарчук тоже забивал в премьер-лиге. Если бы не травмы, которые помешали ему в игре, то было бы все отлично. Сейчас уровень аутсайдеров премьер-лиги более-менее одинаковый. Такие игроки, как Глушаков и Кухарчук, могут усилить любую команду второй части таблицы РПЛ".

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Sport24
Денис Глушаков
Игорь Черевченко
Илья Кухарчук
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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