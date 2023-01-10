Черевченко: «Глушаков и Кухарчук могут усилить любую команду второй части таблицы РПЛ»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал уход полузащитников Дениса Глушакова и Ильи Кухарчука из подмосковного клуба.

«Своей игрой в «Химках» Глушаков и Кухарчук доказали, что они могут потянуть уровень и других команд РПЛ, — цитирует Sport24 Черевченко. — Важную роль в их будущем должны сыграть их агенты и руководители клубов, которые хотят видеть этих футболистов у себя в команде. Я не понимаю их уход из подмосковного клуба. Надо спрашивать у руководителей «Химок», которые приняли это решение.

Глушаков — опытный футболист, поигравший в топовых командах РПЛ. Кухарчук тоже забивал в премьер-лиге. Если бы не травмы, которые помешали ему в игре, то было бы все отлично. Сейчас уровень аутсайдеров премьер-лиги более-менее одинаковый. Такие игроки, как Глушаков и Кухарчук, могут усилить любую команду второй части таблицы РПЛ".

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Кухарчук провел в составе команды 10 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.