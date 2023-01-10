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Роберт Ренан попрощался с «Коринтиансом» перед переходом в «Зенит»

Алина Савинова
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Роберт Ренан.
Фото ФК «Коринтианс»

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан попрощался с командой перед переходом в «Зенит».

«Это тяжелый момент для меня... Я построил свою жизнь в этом клубе, здесь я вырос и получил прекрасную возможность осуществить свою детскую мечту. Я знал, что выступать в футболке этого клуба дано не каждому. Жаль, что все закончилось очень быстро, но за такое короткое время я понял величие этого клуба и его болельщиков, и хочу поблагодарить всех за эти годы.

Я ухожу ради новых вызовов, но я никогда не забуду любовь и уважение тысяч болельщиков, которые поддержали меня в очень важный момент моей карьеры. Большое спасибо и до скорой встречи!» - написал футболист в своих социальных сетях.

6 января 19-летний защитник подписал контракт с «Зенитом».

В текущем сезоне Ренан сыграл за бразильскую команду 17 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://twitter.com/RobertRenan10/status/1612833808134426626
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Роберт Ренан
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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