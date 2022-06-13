Таски: «Я не знаю нового тренера «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

«Я не знаю нового тренера. Слышал, что он молодой, что раньше работал в «Базеле». Конечно, «Спартак» — очень большой клуб с большой историей. Так что Абаскалю будет не так просто, давление будет идти каждый день. «Спартак» должен каждый год выигрывать каждый трофей в России.

Но если вы посмотрите на лиги в Европе, вы увидите, что все больше и больше клубов дают молодым специалистам шанс стать тренерами команды. Так что надо подождать и посмотреть, добьется ли «Спартак» успеха после назначения», — сказал Таски Metaratings.ru.

Итальянец Паоло Ваноли покинул пост главного тренера красно-белых, который занял в декабре 2021 года. Вместе с командой итальянец выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу.

Его место занял 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, ранее работавший в «Базеле».