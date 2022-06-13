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Таски: «Я не знаю нового тренера «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» прокомментировал назначение Абаскаля на пост главного тренера красно-белых
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера красно-белых.

«Я не знаю нового тренера. Слышал, что он молодой, что раньше работал в «Базеле». Конечно, «Спартак» — очень большой клуб с большой историей. Так что Абаскалю будет не так просто, давление будет идти каждый день. «Спартак» должен каждый год выигрывать каждый трофей в России.

Но если вы посмотрите на лиги в Европе, вы увидите, что все больше и больше клубов дают молодым специалистам шанс стать тренерами команды. Так что надо подождать и посмотреть, добьется ли «Спартак» успеха после назначения», — сказал Таски Metaratings.ru.

Итальянец Паоло Ваноли покинул пост главного тренера красно-белых, который занял в декабре 2021 года. Вместе с командой итальянец выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу.

Его место занял 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, ранее работавший в «Базеле».

Источник: https://metaratings.ru/news/taski-o-naznachenii-abaskalya-vse-bolshe-komand-v-evrope-doveryayut-molodym-treneram-1288840/

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Основные источники исследования

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Франция
Хорватия

П1

30%

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ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
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Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
Сердар Таски
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
3
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
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