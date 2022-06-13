Журова раскритиковала высказывание заместителя МИД Польши в адрес Рыбуса

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на критику заместителя МИД Польши Марчина Пшидача в адрес Мацея Рыбуса за решение играть в «Спартаке».

«Если он хороший футболист, то лишать его национальной сборной из-за того, что он поехал играть в Россию, абсолютно неправильно. Я думаю, он учел все риски, когда соглашался, но факт остается фактом — лишать человека возможности выступать за свою страну ни в какие ворота не лезет. Футбол стал очень политизированным, поэтому он удобен для манипулирования. Заметьте, ни в теннисе, ни в НХЛ нет такого, потому что это чисто коммерческий спорт. Теннис и хоккей хороший пример всем остальным видам спорта, так как присутствует и солидарность спортсменов по отношению друг к другу. Они не позволяют себе высказывать какие-то вещи, осознавая, что они тоже могли бы оказаться на этом месте», — сказала Журова «СЭ».

Ранее заместитель МИД Польши Марчин Пшидач раскритиковал защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт со «Спартаком».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года 11 июня.