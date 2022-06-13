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Сегодня, 19:34

Журова раскритиковала высказывание заместителя МИД Польши в адрес Рыбуса

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на критику заместителя МИД Польши Марчина Пшидача в адрес Мацея Рыбуса за решение играть в «Спартаке».

«Если он хороший футболист, то лишать его национальной сборной из-за того, что он поехал играть в Россию, абсолютно неправильно. Я думаю, он учел все риски, когда соглашался, но факт остается фактом — лишать человека возможности выступать за свою страну ни в какие ворота не лезет. Футбол стал очень политизированным, поэтому он удобен для манипулирования. Заметьте, ни в теннисе, ни в НХЛ нет такого, потому что это чисто коммерческий спорт. Теннис и хоккей хороший пример всем остальным видам спорта, так как присутствует и солидарность спортсменов по отношению друг к другу. Они не позволяют себе высказывать какие-то вещи, осознавая, что они тоже могли бы оказаться на этом месте», — сказала Журова «СЭ».

Ранее заместитель МИД Польши Марчин Пшидач раскритиковал защитника Мацея Рыбуса за решение заключить контракт со «Спартаком».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 32-летним Рыбусом на два года 11 июня.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Франция
Хорватия

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
Мацей Рыбус
1
0
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В Госдуме назвали глупыми высказывания заместителя МИД Польши в адрес Рыбуса
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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