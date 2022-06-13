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Игнатов признан лучшим молодым игроком сезона по версии болельщиков «Спартака»

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Болельщики «Спартака» признали полузащитника Михаила Игнатова лучшим молодым игроком сезона, сообщает пресс-служба красно-белых.

По итогам опроса 22-летний хавбек набрал 32,3 процента голосов. Второе место занял Руслан Литвинов (26,7 процента). Третье — Наиль Умяров (20,1 процента).

В опросе приняли участие более 40 тысяч человек.

В прошлом сезоне Тинькофф РПЛ Игнатов провел за «Спартак» 24 матча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-13-ignatov__luchshiy_molodoy_igrok_sezona_v_spartake_po_versii_bolelshchikov/

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Михаил Игнатов
Руслан Литвинов
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Наиль Умяров
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