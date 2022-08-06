Бушманов: «В эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать»
Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу красно-белых в 4-м туре РПЛ над «Уралом» (2:0).
— «Спартак» провел хороший матч, заслуженно выиграл, но должен был забивать больше, чем два мяча. Но в эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать. Например, над реализацией. Плюс после замен игра немного расстроилась, преимущество растворилось. А в идеале свежие футболисты должны были добавлять, усиливать игру.
— Можно говорить, что Абаскаль действительно крутой тренер?
— Не нужно разбрасываться громкими фразами — крутой, не крутой. Но видно, что у него совершенно другой подход к игре, чем у Ваноли. В принципе, он сразу говорил, что хочет, чтобы команда показывала атакующий футбол, комбинировала на поле. И к этому они стремятся, мы видим, что команда действует смело, бежит в атаку. Пока получается неплохо, но календарь этому тоже способствовал — «Спартак» не встречался ни с кем из лидеров. Пока же все идет хорошо, у команда есть возможность почувствовать уверенность.
— Футбол Абаскаля похож на тот футбол, что «Спартак» показывал при Романцеве?
— Так вообще не стоит говорить. Сколько чемпионатов «Спартак выигрывал при Романцеве? Девять из десяти? «Спартак» сегодня играет в футбол, который интересно смотреть — это да, но давайте не будем спешить. Но «Зенит» как был фаворитом, так им и остается, а остальные клубы, и не только «Спартак», должны конкурировать. Что из этого получится, увидим в конце сезона, — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0