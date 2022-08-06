Бушманов: «В эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу красно-белых в 4-м туре РПЛ над «Уралом» (2:0).

— «Спартак» провел хороший матч, заслуженно выиграл, но должен был забивать больше, чем два мяча. Но в эйфорию впадать не стоит, есть много моментов, над которыми надо работать. Например, над реализацией. Плюс после замен игра немного расстроилась, преимущество растворилось. А в идеале свежие футболисты должны были добавлять, усиливать игру.

— Можно говорить, что Абаскаль действительно крутой тренер?

— Не нужно разбрасываться громкими фразами — крутой, не крутой. Но видно, что у него совершенно другой подход к игре, чем у Ваноли. В принципе, он сразу говорил, что хочет, чтобы команда показывала атакующий футбол, комбинировала на поле. И к этому они стремятся, мы видим, что команда действует смело, бежит в атаку. Пока получается неплохо, но календарь этому тоже способствовал — «Спартак» не встречался ни с кем из лидеров. Пока же все идет хорошо, у команда есть возможность почувствовать уверенность.

— Футбол Абаскаля похож на тот футбол, что «Спартак» показывал при Романцеве?

— Так вообще не стоит говорить. Сколько чемпионатов «Спартак выигрывал при Романцеве? Девять из десяти? «Спартак» сегодня играет в футбол, который интересно смотреть — это да, но давайте не будем спешить. Но «Зенит» как был фаворитом, так им и остается, а остальные клубы, и не только «Спартак», должны конкурировать. Что из этого получится, увидим в конце сезона, — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».