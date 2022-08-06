ЦСКА — «Факел»: полузащитник армейцев Кучаев сравнял счет

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сравнял счет в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» — 1:1.

Футболист забил на 58-й минуте после передачи Федора Чалова ударом с линии штрафной воронежской команды.

Кучаев забил во втором матче подряд — он также отличился в матче прошлого, 3-го тура против «Нижнего Новгорода» (2:2). Всего на его счету 2 гола в 4 матчах сезона-2022/23.