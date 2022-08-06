ЦСКА — «Факел»: полузащитник армейцев Кучаев сравнял счет
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сравнял счет в матче 4-го тура РПЛ против «Факела» — 1:1.
Футболист забил на 58-й минуте после передачи Федора Чалова ударом с линии штрафной воронежской команды.
Кучаев забил во втором матче подряд — он также отличился в матче прошлого, 3-го тура против «Нижнего Новгорода» (2:2). Всего на его счету 2 гола в 4 матчах сезона-2022/23.
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|
3
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|3
|2
|1
|0
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|7
|
4
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|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
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|1
|2
|0
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|5
|
6
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|1
|2
|0
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|5
|
7
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|4
|
8
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|4
|
9
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|1
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|4
|
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|1
|1
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|4
|
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|
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|
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|
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|0
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|1
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|2
|
15
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|3
|0
|1
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|1
|
16
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|4
|0
|0
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
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Краснодар
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|
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Ростов
|3
|
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Динамо
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|2
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|
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