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Бушманов: «Футболистам не стоит полностью запрещать видеоигры»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о том, что клубы РПЛ могут добавлять в контракты с футболистами пункт о количестве часов, проводимых за компьютерными играми.

«Можно прописывать в контракте, сколько часов футболист может играть на компьютере. Но другой вопрос, возможно ли это контролировать? Полностью запрещать не стоит, все-таки запрет стараются обойти. Здесь должен быть баланс.
Наверное, нужно как-то пытаться убеждать футболистов, что им мешает, а что помогает в карьере. Вполне возможно добавить пункт в контракт, но вопрос договоренности клуба и игрока. Я считаю, если футболист постоянно вовлечен в видеоигры, однозначно негативно сказывается на его выступлении. Если раз в неделю, наверное, ничего страшного. Все должно быть в меру», — приводит Legalbet слова Бушманова.

13 октября появилась информация о том, что тренерский штаб «Зенита» запретил нападающему Александру Соболеву проводить много времени за игрой в Dota 2.

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