Бывший защитник «Пари НН» Стоцкий: «Я не завершил карьеру, но у меня нет предложений от клубов»

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий заявил, что не собирается заканчивать карьеру.

«Пока я у себя дома в Калининграде. Поддерживаю форму, тренируюсь. Предложений пока нет. Карьеру я еще не завершил. Переход в «Балтику»? Надо, чтоб мое желание совпало с желанием руководства. Я готов рассмотреть любое предложение, которое мне поступит», — приводит Metaratings слова Стоцкого.

Стоцкий выступал за «Пари НН» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола в 27 матчах за нижегородцев.

34-летний россиянин является свободным агентом.