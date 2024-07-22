Вратарь «Оренбурга» Сысуев об интересе «Спартака»: «Конкретики нет»
Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев ответил на вопрос об интересе «Спартака» к нему.
В воскресенье, 21 июля оренбуржцы обыграли красно-белых (2:0) в матче 1-го тура РПЛ.
«Был ли интерес ко мне от «Спартака»? Честно говоря, не знаю. Вроде как да, но конкретики нет. Я в «Оренбурге», — приводит «РБ Спорт» слова Сысуева.
Сысуев — воспитанник «Оренбурга», контракт 25-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 900 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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|1
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|0
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|3
|
2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
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|0
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16
|Кр. Советов
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|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|1 : 1
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
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|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Неманья Анджелкович
Химки
|1
|0
|1
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