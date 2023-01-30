Шарифи: «Скоро Австрия обгонит Россию. «Ред Булл» уже сейчас на голову выше всех российских клубов»

Бывший защитник «Факела» и «Штурма» Наим Шарифи сравнил уровень австрийской лиги с чемпионатом России.

«Я помню 2008 год, когда был чемпионат Европы. Тогда люди смеялись над Австрией, было видно, что сборная слабая, а уровень оставляет желать лучшего. Я приехал в Австрию в 2010 году и не сказать, что уровень был высоким. Из сильных команд были «Рапид», «Аустрия», «Штурм», а «Ред Булл» не был таким, как сейчас. Но за последние 10 лет уровень просто взорвался. Катализатором всего стал «Ред Булл».

Тенденция говорит о том, что российская лига деградирует очень быстрыми темпами. Австрия уже выше в рейтинге УЕФА. Если брать уровень сейчас, то он сопоставим с российской лигой, но только с меньшими деньгами. Но очень скоро Австрия обгонит Россию. «Ред Булл» уже сейчас на голову выше всех российских клубов», — цитирует Шарифи Legalbet.

На данный момент Австрия находится на 10-м месте в рейтинге УЕФА, Россия занимает 18-ю позицию.