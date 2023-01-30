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Сегодня, 12:12

Али Аднан присоединился к «Рубину» на сборах в Турции

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Али Аднан присоединился к казанской команде на тренировочных сборах в Белеке (Турция), сообщает клубная пресс-служба.

Первую часть сборов игрок восстанавливался от травмы и готовился в индивидуальном порядке.

Иракский защитник выступает за «Рубин» с августа 2022 года.

В текущем сезоне 29-летний футболист провел за казанскую команду 8 матчей и отдал одну результативную передачу.

«Рубин» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 матчей.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/ali-adnan-prisoedinilsya-k-rubinu
Али Аднан
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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