Уилкшир разочаровался игрой «Динамо» в столетие клуба: «Это не уровень. Мне очень грустно»

Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал «СЭ» поражение бело-голубых в 25-туре РПЛ от «Факела» (0:2).

«Это очередной разочаровывающий результат. Но больше разочаровывает игра команды... Даже близко это не уровень того, как «Динамо» должно играть. Мне очень грустно за всех болельщиков и тех, кто связан с клубом за такой матч в день празднования столетия», — сказал Уилкшир «СЭ».

Ранее бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в интервью Sport24 заявил, что главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович не справляется со своей работой.