Федотов прокомментировал информацию о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи, что в московский клуб может вернуться защитник Марио Фернандес.

«Поговорим с ним и пригласим, чтобы оценить текущее состояние. Марио — удивительный человек, профессионал высокой пробы, пришедший к Богу за время выступлений в России. Для него слова «просмотр» не существует, это не является «просмотром» и для нас. Марио самозабвенно любит футбол и готов отвечать за свое состояние, я это так понимаю», — цитирует Федотова match.tv.

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.