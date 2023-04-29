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29 апреля, 10:25

Федотов прокомментировал информацию о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи, что в московский клуб может вернуться защитник Марио Фернандес.

«Поговорим с ним и пригласим, чтобы оценить текущее состояние. Марио — удивительный человек, профессионал высокой пробы, пришедший к Богу за время выступлений в России. Для него слова «просмотр» не существует, это не является «просмотром» и для нас. Марио самозабвенно любит футбол и готов отвечать за свое состояние, я это так понимаю», — цитирует Федотова match.tv.

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1878776_Mario_Fernandes_stal_nastolko_russkim_chto_ne_smog_adaptirovatsa_v_rodnoj_Brazilii_Intervju_Vladimira_Fedotova
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Марио Фернандес
ФК ЦСКА (Москва)
1
3
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
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Локомотив – Химки
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Квинси Промес

Спартак

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П
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