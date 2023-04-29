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29 апреля, 10:16

Червиченко об Абаскале: «Быть в тройке с футболистами уровня Классена и Дуарте — это почти подвиг»

Червиченко оценил работу Абаскаля
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Сейчас можно уже сказать, что Абаскаль справился со своей работой. Посмотрите, с кем он остался после зимнего перерыва. Умудриться держаться наверху при этом — это почти подвиг. Как можно с такими футболистами, как Чернов, Пруцев, Классен, Дуарте, быть в тройке? Я считаю, что он, конечно, справился со своей работой, даже до конца сезона не надо ждать, чтобы этого сказать. Останется ли Абаскаль на следующий сезон? «Спартак» — очень странная команда, логику искать не надо. На мой взгляд, испанец — неплохой тренер, хорошо работает, но одному богу известно, что решат в клубе. Зачем они покупают Дуарте и берут Эшуорта на должность спортивного директора? Логика и здравый смысл там не всегда присутствуют», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

После 24-х туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Ближайший матч красно-белые проведут на своем поле против «Ростова» 29 апреля. В случае победы подопечные Абаскаля выйдут на второе место в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-o-rabote-abaskalya-byt-v-troike-s-futbolistami-urovnya-klassena-i-duarte-eto-pochti-podvig-247061/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 0 : 2
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 5
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 1 : 3
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 1 : 1
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 1 : 1
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 1 : 0
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 3 : 1
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 5 : 1
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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