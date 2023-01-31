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Леандро Фернандес: «Динамо» — мой второй дом. Еще могу помочь клубу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес ответил «СЭ» на вопрос о готовности вернуться в московский клуб.

«Для меня «Динамо» — очень важная часть жизни, это мой второй дом. Если бы была возможность вернуться в качестве тренера, я бы скорее не воспользовался. Не хочу быть им. Но, возможно, я еще могу помочь клубу с другими вещами», — сказал Фернандес «СЭ».

Леандро Фернандес выступал за «Динамо» с 2006 по 2014 год, он забил 16 голов и сделал 9 результативных передач в 235 матчах за бело-голубых.

Аргентинец завершил карьеру футболиста в январе 2018 года.

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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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