Леандро Фернандес: «Динамо» — мой второй дом. Еще могу помочь клубу»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес ответил «СЭ» на вопрос о готовности вернуться в московский клуб.

«Для меня «Динамо» — очень важная часть жизни, это мой второй дом. Если бы была возможность вернуться в качестве тренера, я бы скорее не воспользовался. Не хочу быть им. Но, возможно, я еще могу помочь клубу с другими вещами», — сказал Фернандес «СЭ».

Леандро Фернандес выступал за «Динамо» с 2006 по 2014 год, он забил 16 голов и сделал 9 результативных передач в 235 матчах за бело-голубых.

Аргентинец завершил карьеру футболиста в январе 2018 года.