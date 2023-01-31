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Сегодня, 09:45

Кононов — о «Спартаке» Абаскаля: «Такой футбол приятно смотреть»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Олег Кононов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил шансы красно-белых на чемпионство.

— Как вам игра красно-белых при Гильермо Абаскале?

— Мне она нравится. Такой футбол приятно смотреть.

— Есть ли у «Спартака» шансы отобрать титул у «Зенита»?

— Верить надо обязательно. Однако «Зенит» проводит ровный сезон — «Спартаку» будет непросто. Рассчитываю на то, что красно-белые займут как минимум второе место и выиграют Кубок. Но пока сохраняются шансы на золото, нужно бороться и за чемпионство, и за Кубок.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

Олег Кононов. «Говорят, что я надломился после «Спартака»? Это не так!» Кононов — об увольнении из «Арсенала», своем будущем и команде Абаскаля

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Кононов
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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26 тур
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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