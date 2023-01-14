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Пономарев: «Я не жду Марио Фернандеса в ЦСКА. Из-за него армейцы и сборная России пропускали много голов»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев признался, что не ждет возвращения Марио Фернандеса в московский клуб.

«Я не жду Марио Фернандеса в ЦСКА. Это нонсенс! Он и раньше не играл в обороне, точнее плохо. Игрок был свободным художником на поле. Он ни за кого и ни за что не отвечал, поэтому у него получалось забивать голы. А кто будет отрабатывать в обороне? Его это не интересовало. Но публике и фанатам нравилась его игра, потому что они ни черта не понимают в футболе. А из-за него ЦСКА и сборная России пропускали много голов. Он проигрывал единоборства. Не думаю, что Фернандес пригодится команде», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году. В составе армейцев он трижды выигрывал чемпионат России, стал обладателем Кубка страны, а также два раза завоевывал Суперкубок России.

На данный момент 32-летний футболист выступает за «Интернасьонал» на правах годичной аренды.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-rezko-vyiskazalsya-ob-igre-fernandesa-v-tsska-i-sbornoy-rossii

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Владимир Пономарев (СССР)
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
8
19
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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