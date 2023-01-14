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Булыкин о переходе Боржеса в «Краснодар»: «Сейчас покупать иностранцев не совсем правильно»

Мария Гусева
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал трансфер полузащитника Кади Боржеса в «Краснодар».

«Можно сказать только то, что у Галицкого плохо работает академия, если он покупает иностранцев, — цитирует Vprognoze.ru Булыкина. — Хотя у него была прекрасная затея — сделать команду из своих воспитанников. Видимо, что-то пошло не так, кто-то его подвел. В нынешнее время покупать иностранцев, не участвуя в еврокубках — не совсем правильно. Однако решать руководству и владельцу клуба».

Контракт 26-летнего бразильца с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Полузащитник будет выступать за «быков» под 20-м номером.

В текущем сезоне Боржес сыграл за «Карабах» 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 голевых передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

Источник: Vprognoze.ru

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Основные источники исследования

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Краснодар
Кади Боржес
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3
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4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
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8
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