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Сегодня, 14:56

Салихова резко ответила Канчельскису, который раскритиковал ее работу в «Спартаке»

Мария Гусева
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Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова экс-футболиста сборной России Андрея Канчельскиса, который, говоря о женщинах в футболе, критично высказывался о Салиховой.

«Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня — это мнение команды и тренеров, — цитирует Sport24 Салихову. — По окончанию MBA у меня были предложения по работе в Англии и во Франции. Так что пусть не беспокоится за женщин в футболе».

Салихова состояла в совете директоров «Спартака», однако спустя некоторое время покинула занимаемую должность, объяснив свое решение отсутствием ответов на поставленные вопросы.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
Футбол
Зарема Салихова
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