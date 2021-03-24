Арбитр РПЛ нанимал охрану для своей дочери

Глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса в интервью «СЭ» рассказал, какие меры ему пришлось принять, когда во время его судейской карьеры пытались поджечь его квартиру.

— Я тогда был вынужден обратиться в охранное предприятие. В течение полугода охрана сопровождала дочку в школу и обратно, — сказал Фурса. — Также я оплачивал круглосуточное дежурство этих людей у моих окон. Старался сделать так, чтобы этот случай не отразился на моей семье, или хотя бы минимизировать риски для них.

— Но ради чего это все?! Может, нужно было отказаться от судейства?

— Зачем отказываться от того, чем ты занимался всю жизнь? Я стал собраннее в обыденной жизни, получил разрешение на ношение оружия и купил хороший «травмат». По совету милиционеров. Не тех, кто мне отказал в открытии дела, а рядовых инспекторов, ребят, с которыми я до сих пор дружу. Они дали мне дельные профессиональные советы как действовать. Я прошел курсы стрельбы. Какое-то время, заходя в подворотню, держал руку на кобуре.

— В какой части Питера вы жили?

— Московский район, «сталинки», послевоенные дома. А потом я влез в большие долги и купил другую квартиру. Неподалеку, но не на первом этаже.

— Дочка то время вспоминает?

— Нет. Но это сказалось на ее психологическом состоянии. Долгое время она боялась. Были же еще разные случаи.

— Какие?

— Звонки с угрозами, например. Но на тот момент уже появился иммунитет.

— Постойте, но ведь звонки можно проследить.

— Если захотеть. И можно было расследовать нападение. Если захотеть.

— Сейчас с судьями или инспекторами случается что-то похожее.

— Не слышал о таком.

— Или об этом широкому кругу людей неизвестно?

— Во всяком случае я об этом не знаю. Думаю, что не бывает. Жизнь изменилась. РФС стал сильнее в плане безопасности, в нем есть соответствующая профессиональная структура. Любой случай будет тщательно расследован.

(Александр Бобров)

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