Алекс Крал стал пятым в голосовании за звание лучшего футболиста Чехии 2020 года

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал занял пятое место в голосовании за звание лучшего футболиста Чехии 2020 года.

«Спасибо всем фанатам за поддержку, это огромный источник мотивации. Лучшее еще ждет впереди», — прокомментировал этуновость Крал в своем Instagram.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии, первое место в голосовании занял Томаш Соучек из «Вест Хэма». Вторым стал еще один представитель «Вест Хэма» Владимир Цоуфал, третьим — Владимир Дарида из «Герты».