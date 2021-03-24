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Алекс Крал стал пятым в голосовании за звание лучшего футболиста Чехии 2020 года

16:13
Алекс Крал. Фото Instagram
Алекс Крал. Фото Instagram
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал занял пятое место в голосовании за звание лучшего футболиста Чехии 2020 года.

«Спасибо всем фанатам за поддержку, это огромный источник мотивации. Лучшее еще ждет впереди», — прокомментировал этуновость Крал в своем Instagram.

Публикация от ALEX KRA`L (@alexkral.cz)

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии, первое место в голосовании занял Томаш Соучек из «Вест Хэма». Вторым стал еще один представитель «Вест Хэма» Владимир Цоуфал, третьим — Владимир Дарида из «Герты».

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