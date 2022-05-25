Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги первого стыкового матча против «Оренбурга» (2:2).

— Как мы и предполагали, игра получилась тяжелой. Сейчас у нас и «Оренбурга» начались матчи плей-офф, где уже нет разделения на уровень класса и индивидуального мастерства. В таких матчах на первый план выходят бойцовские качества. Три дня назад мы сыграли сверх эмоциональную игру в Казани, 112 минут на натуральном поле. Из-за перебора карточек и повреждений потеряли трех основных футболистов. Это Иванов, Урунов и Кротов, игроки, которые определяют нашу игру в атаке.

Сегодня «Оренбург» действовал исключительно длинными передачами, мы не давали им разыгрывать мяч в короткий пас. В целом — финал будет в Уфе!

— Довольны сегодня ничейным результатом?

— Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0 сыграли — 2:2. Понимаю, если бы мы проигрывали 2:0 и сыграли 2:2, тогда были бы уже другие эмоции. По большому счету матч был ничейным, и ни одна команда на победу не наиграла.

— В начале второго тайма вы произвели сразу три замены, прокомментируйте их, пожалуйста...

— Йокич в перерыве сказал, что испытывает болезненные ощущения и мы уже готовили эту замену, Дима Кабутов провел очень большой объем беговой работы в матче с «Рубином», замена Агаларова не планировалась, мы её провели, потому что он её попросил, она стала вынужденной. Согласен в такую игру сложно попасть любому футболисты не только молодому, но и опытному.

— То, что «Уфа» добиралась до Оренбурга на автобусе, это сказалось на физическом фоне команды?

— «Оренбург» тоже не просто добирался домой, но команды показали динамичный футбол с эмоциями и накалом — это важно. Сегодня нам просто не хватило глубины состава, чтобы сыграть спокойнее и увереннее в конце матча, — цитирует тренера сайт «Уфы».