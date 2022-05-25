Тренер «Уфы» о матче в «Оренбургом»: «Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0 сыграли — 2:2»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги первого стыкового матча против «Оренбурга» (2:2).
— Как мы и предполагали, игра получилась тяжелой. Сейчас у нас и «Оренбурга» начались матчи плей-офф, где уже нет разделения на уровень класса и индивидуального мастерства. В таких матчах на первый план выходят бойцовские качества. Три дня назад мы сыграли сверх эмоциональную игру в Казани, 112 минут на натуральном поле. Из-за перебора карточек и повреждений потеряли трех основных футболистов. Это Иванов, Урунов и Кротов, игроки, которые определяют нашу игру в атаке.
Сегодня «Оренбург» действовал исключительно длинными передачами, мы не давали им разыгрывать мяч в короткий пас. В целом — финал будет в Уфе!
— Довольны сегодня ничейным результатом?
— Как я могу быть довольным, когда мы, ведя 2:0 сыграли — 2:2. Понимаю, если бы мы проигрывали 2:0 и сыграли 2:2, тогда были бы уже другие эмоции. По большому счету матч был ничейным, и ни одна команда на победу не наиграла.
— В начале второго тайма вы произвели сразу три замены, прокомментируйте их, пожалуйста...
— Йокич в перерыве сказал, что испытывает болезненные ощущения и мы уже готовили эту замену, Дима Кабутов провел очень большой объем беговой работы в матче с «Рубином», замена Агаларова не планировалась, мы её провели, потому что он её попросил, она стала вынужденной. Согласен в такую игру сложно попасть любому футболисты не только молодому, но и опытному.
— То, что «Уфа» добиралась до Оренбурга на автобусе, это сказалось на физическом фоне команды?
— «Оренбург» тоже не просто добирался домой, но команды показали динамичный футбол с эмоциями и накалом — это важно. Сегодня нам просто не хватило глубины состава, чтобы сыграть спокойнее и увереннее в конце матча, — цитирует тренера сайт «Уфы».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0