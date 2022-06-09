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Филимонов: «Есть стремление стать тренером. Собираюсь поступись на тренерские курсы»

Бывший вратарь «Спартака» Филимонов заявил о стремлении стать тренером
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба заявил о стремлении стать тренером.

«Есть стремление стать тренером. В августе собираюсь поступить на тренерские курсы, чтобы совершенствовать свои способности», — передает слова Филимонова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

48-летний вратарь играл за «Спартак» с 1996 по 2001 год. За национальную команду он выступал с 1998 по 2002 год.

Александр Филимонов
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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