Филимонов: «Есть стремление стать тренером. Собираюсь поступись на тренерские курсы»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов на мероприятии в честь 100-летия московского клуба заявил о стремлении стать тренером.

«Есть стремление стать тренером. В августе собираюсь поступить на тренерские курсы, чтобы совершенствовать свои способности», — передает слова Филимонова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

48-летний вратарь играл за «Спартак» с 1996 по 2001 год. За национальную команду он выступал с 1998 по 2002 год.