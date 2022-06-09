В ЦСКА опровергли информацию о проведении товарищеского матча с «Торпедо»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о проведении товарищеского матча с «Торпедо».

«Информация о проведении товарищеского матча с «Торпедо» не соответствует действительности. В рамках первого тренировочного сбора планируется проведение товарищеской встречи, но соперник пока не определен. В любом случае ни о каком платном входе на стадион речь не идет, как и всегда в товарищеских играх, организуемых клубом» , — заявил Брейдо.

Напомним, что московский клуб вместе с «Зенитом», «Сочи» и «Нижним Новгородом» примет участие в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер».

Турнир состоится с 21 июня по 7 июля. Встречи пройдут на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Все игры должны начинаться в 20.00 по московскому времени.