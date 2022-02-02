«Он остался, чтобы мучаться». Кавазашвили о Максименко в «Спартаке-2»
Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал корреспонденту «СЭ» перевод голкипера красно-белых Александра Максименко во вторую команду для получения игровой практики.
«Я на стороне Максименко — он истинный спартаковец, не хочет уходить из «Спартака», любит его. Видимо, хочет дождаться своего часа. Но к сожалению, Саша немного неправильно думает, потому что Селихов сейчас прекрасно играет, он один из кандидатов вместе с Сафоновым в сборную Россию. Его игра уже доказала, что он вернулся и надолго, если, не дай Бог, не будет какая-то неожиданная травма. Конечно, Саша мог бы сделать круг, уйти в «Химки», вторую спартаковскую команду. Мог бы уйти вообще в аренду заграницу и, возможно, это был бы лучший выход из ситуации после проваленного сезона.
Но Саша не выбрал ни один из этих вариантов и остался, чтобы мучаться. Вот честно, он будет мучаться. Перед его глазами все время будет основной состав «Спартака» с Селиховым, да еще появился Свинов. Зачем он там? Он допустил огромную ошибку, бросил в таком возрасте свою команду «Воронеж», где был основным вратарем. Если ты не будешь играть в основном составе, ты через год забудешь, что такое игра. Удивлен этому решению мальчика", — сказал Кавазашвили «СЭ».
Кавазашвили также оценил возможность возвращения Максименко в основной состав при новом тренере «Спартака».
«Ваноли же не сумасшедший, чтобы взять и сам себя застрелить. Вот Витория, несмотря на то, что внешне очень симпатичный мужик, оказался глупцом. С вратарями надо уметь работать. Когда он увидел, что Максименко начал пропускать еще в прошлом сезоне, он должен был сразу приставить к Саше какого-нибудь персонального мастера или психолога и узнать причину спада. Он пропускал в каждой игре до трех мячей, а Руй его все равно в основу ставит. Почему? Так делать нельзя в «Спартаке». Если бы те игры не проиграли из-за вратаря, то могли бы делить первую-вторую строчку с «Зенитом»», — добавил Кавазашвили.
В текущем сезоне Максименко был основным вратарем «Спартака» до октября. С этого момента до зимней паузы место в воротах занимал Александр Селихов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7