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«Он остался, чтобы мучаться». Кавазашвили о Максименко в «Спартаке-2»

Анзор Кавазашвили прокомментировал попадание вратаря Максименко в заявку «Спартака-2»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Александр Максименко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал корреспонденту «СЭ» перевод голкипера красно-белых Александра Максименко во вторую команду для получения игровой практики.

«Я на стороне Максименко — он истинный спартаковец, не хочет уходить из «Спартака», любит его. Видимо, хочет дождаться своего часа. Но к сожалению, Саша немного неправильно думает, потому что Селихов сейчас прекрасно играет, он один из кандидатов вместе с Сафоновым в сборную Россию. Его игра уже доказала, что он вернулся и надолго, если, не дай Бог, не будет какая-то неожиданная травма. Конечно, Саша мог бы сделать круг, уйти в «Химки», вторую спартаковскую команду. Мог бы уйти вообще в аренду заграницу и, возможно, это был бы лучший выход из ситуации после проваленного сезона.

Но Саша не выбрал ни один из этих вариантов и остался, чтобы мучаться. Вот честно, он будет мучаться. Перед его глазами все время будет основной состав «Спартака» с Селиховым, да еще появился Свинов. Зачем он там? Он допустил огромную ошибку, бросил в таком возрасте свою команду «Воронеж», где был основным вратарем. Если ты не будешь играть в основном составе, ты через год забудешь, что такое игра. Удивлен этому решению мальчика", — сказал Кавазашвили «СЭ».

Кавазашвили также оценил возможность возвращения Максименко в основной состав при новом тренере «Спартака».

«Ваноли же не сумасшедший, чтобы взять и сам себя застрелить. Вот Витория, несмотря на то, что внешне очень симпатичный мужик, оказался глупцом. С вратарями надо уметь работать. Когда он увидел, что Максименко начал пропускать еще в прошлом сезоне, он должен был сразу приставить к Саше какого-нибудь персонального мастера или психолога и узнать причину спада. Он пропускал в каждой игре до трех мячей, а Руй его все равно в основу ставит. Почему? Так делать нельзя в «Спартаке». Если бы те игры не проиграли из-за вратаря, то могли бы делить первую-вторую строчку с «Зенитом»», — добавил Кавазашвили.

В текущем сезоне Максименко был основным вратарем «Спартака» до октября. С этого момента до зимней паузы место в воротах занимал Александр Селихов.

Александр Максименко
Александр Селихов
Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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3
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4
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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