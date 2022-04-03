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«Перейра мог и ногу сломать, в том эпизоде должно быть удаление». Кечинов — о поражении «Спартака»

Кечинов отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Играть в такую погоду было можно. Просто к этому надо было получше подготовиться. Раньше клеенку на поле стелили, чтобы не было столько снега. Не знаю, почему в этот раз такого не сделали. О снегопаде все знали. Конечно, «Локомотиву» вчера просто чуть больше повезло. На таком поле показывать что-то и играть в комбинационный футбол сложно. Надо было уповать на характер, единоборства, которые решали очень многое. У «Спартака» в первом тайме были хорошие моменты. Если бы первый гол засчитали, то они бы выиграли. На таком поле сложно что-то показать, чтобы болельщику понравилось. Да, была борьба, желание, но не более. Не могу сказать, что я получил удовольствие от футбола», — сказал Кечинов «СЭ».

Также Кечинов считает, что Бека-Бека должен был получить красную карточку.

«Вопросы к судейству есть, но у каждого арбитра на одни и те же моменты идет разная трактовка. Сколько было удалений при таких фолах. В этом эпизоде судья посчитал, что это не удаление. Хотя видно, что игра была в ногу. Можно так и ногу сломать. Это красная карточка», — добавил Кечинов «СЭ».

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» остался на 10-й строчке (27 очков).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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15%

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25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
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ФК Спартак (Москва)
2
3
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