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8 октября, 16:20

Кински — о забитом пенальти болельщиком «Спартака»: «В тот день я пропустил и от фаната, и от Алекса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший вратарь раменского «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински вспомнил эпизод матча против «Спартака» в 2009 году, когда чешскому голкиперу забил болельщик красно-белых.

«Я хорошо помню тот матч в Раменском. Я стоял уже на линии ворот, готовился к удару Алекса, но вдруг появился болельщик «Спартака». В этот момент я хотел поймать мяч, угадать, в какую сторону мне прыгать, но решил остаться на месте и сконцентрироваться на ударе от Алекса. Так получилось, что в тот день я пропустил и от болельщика «Спартака», и от Алекса.

Самое забавное, что, когда мой сын начал ходить в школу, ему показали видео, где его отец пропустил от болельщика. Так что мой сын тоже мне несколько раз напоминал об этом эпизоде, хотя я ему видео никогда не показывал сам. Да, это забавный эпизод», — рассказал Кински Metaratings.ru.

 
19 сентября 2009года . Москва. &quot;Сатурн&quot; - &quot;Спартак&quot; - 2:1. Болельщик пробил пенальти в ворота Кински. Этот день в истории. 9 лет легендарному голу болельщика «Спартака» в игре чемпионата России. Видео

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kinski-o-zabitom-penalti-bolelshchikom-spartaka-v-tot-den-ya-propustil-i-ot-fanata-i-ot-aleksa-1379944/
ФК Сатурн
ФК Спартак (Москва)
Антонин Кински
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