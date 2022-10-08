Трусова и Кондратюк нанесли символический удар по мячу перед матчем ЦСКА — «Динамо»

Фигуристы Марк Кондратюк и Александра Трусова нанесли символический удар по мячу перед матчем 12-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо».

Федор Чалов, Марк Кондратюк и Александра Трусова.

Матч между ЦСКА и «Динамо» прохдит на стадионе ВЭБ Арена.

На данный момент армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России (23 очка). Бело-голубые разместились на 8-й позиции, у них — 16 очков.