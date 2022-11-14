Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Ветеран ЦСКА считает, что команда окажется в тройке по итогам сезона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Не надо делать трагедию. Игра была хорошая с обеих сторон, но больше повезло «Динамо». Армейцы показали хорошую игру, дисциплину, а также физически смогли хорошо подготовиться. Думаю, что это хорошая концовка первого круга чемпионата для обеих команд. Отставание от тройки? Все по делу. Но «Ростов» надолго там не задержится. Я думаю, его поставят еще на свое место. Впереди второй круг, и я уверен, что по итогу он не будет впереди ЦСКА. Впереди будут «Зенит», «Спартак» и ЦСКА», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

После 17 туров красно-синие опустились на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ (29 очков). «Динамо» с 29 очками занимает четвертое место.

Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
Винер высказалась о справедливости смены гражданства российскими спортсменами
AP показало фото привязанных к столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Reuters сообщило о визите Зеленского в Херсон
Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию
Песков прокомментировал деятельность Рогозина в зоне СВО
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Кавазашвили ответил на вопрос, можно ли считать Сафонова первым вратарем сборной России
Не говорите на примере Сычевого о падении уровня РПЛ! Разве в Англии ворчали, когда начал забивать Варди?
Новиков уверен, что Захарян может заиграть на любом уровне
Выбери лучшего игрока 17-го тура РПЛ
Макарчук рассчитывает на то, что «Сочи» во второй части сезона РПЛ сыграет лучше, чем в первой
КДК рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Кержаков: «Спартак» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство"

Нигматуллин — о Галактионове: «В «Локомотиве» его ждет та же участь, что и в «Нижнем Новгороде», — борьба за выживание»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости