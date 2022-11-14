Ветеран ЦСКА считает, что команда окажется в тройке по итогам сезона

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 17-го тура РПЛ.

«Не надо делать трагедию. Игра была хорошая с обеих сторон, но больше повезло «Динамо». Армейцы показали хорошую игру, дисциплину, а также физически смогли хорошо подготовиться. Думаю, что это хорошая концовка первого круга чемпионата для обеих команд. Отставание от тройки? Все по делу. Но «Ростов» надолго там не задержится. Я думаю, его поставят еще на свое место. Впереди второй круг, и я уверен, что по итогу он не будет впереди ЦСКА. Впереди будут «Зенит», «Спартак» и ЦСКА», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

После 17 туров красно-синие опустились на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ (29 очков). «Динамо» с 29 очками занимает четвертое место.