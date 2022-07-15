Бывший врач «Спартака» о смерти Ярцева: «Он очень плохо спал в последнее время»

Многолетний врач «Спартака» Юрий Васильков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о смерти бывшего главного тренера и игрока красно-белых Георгия Ярцева.

— Мне очень сложно говорить сейчас, — сказал Васильков «СЭ». — Я потерял друга... Знал его еще со Смоленска. Был с ним и в «Локомотиве», и в «Спартаке», и в сборной. Всегда был рядом с ним... Выражаю самые глубокие соболезнования по потере нашего спартаковца... Что случилось? Подробностей я не знаю. Но думаю, что это внезапная смерть, учитывая его подвижность, никотин... Он очень плохо спал в последнее время. Засыпал обычно к пяти утра. Это большой вред по организму... Не мог спать ночью... Сложно говорить. Он же на днях летал на игру ветеранов «Зенита» и «Спартака»... Бодрячком выглядел. И тут...

О смерти Ярцева стало известно 15 июля. Российскому специалисту было 74 года.

Ранее Георгий Ярцев тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор», «Торпедо», «Тамбов», «Милсами» и сборную России.