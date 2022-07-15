Бывший врач «Спартака» о смерти Ярцева: «Он очень плохо спал в последнее время»
Многолетний врач «Спартака» Юрий Васильков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о смерти бывшего главного тренера и игрока красно-белых Георгия Ярцева.
— Мне очень сложно говорить сейчас, — сказал Васильков «СЭ». — Я потерял друга... Знал его еще со Смоленска. Был с ним и в «Локомотиве», и в «Спартаке», и в сборной. Всегда был рядом с ним... Выражаю самые глубокие соболезнования по потере нашего спартаковца... Что случилось? Подробностей я не знаю. Но думаю, что это внезапная смерть, учитывая его подвижность, никотин... Он очень плохо спал в последнее время. Засыпал обычно к пяти утра. Это большой вред по организму... Не мог спать ночью... Сложно говорить. Он же на днях летал на игру ветеранов «Зенита» и «Спартака»... Бодрячком выглядел. И тут...
О смерти Ярцева стало известно 15 июля. Российскому специалисту было 74 года.
Ранее Георгий Ярцев тренировал «Спартак», «Динамо», «Ротор», «Торпедо», «Тамбов», «Милсами» и сборную России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -