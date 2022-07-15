«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева
«Локомотив» выступил с заявлением в связи со смертью заслуженного тренера России Георгия Ярцева.
«Ярцев оставил свой след и в истории «Локомотива». В сезоне-1981 он выступал за наш клуб, провел за железнодорожников 40 матчей и забил 12 мячей.
Футбольный клуб «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Георгия Александровича», — сказано в заявлении «Локомотива».
В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году.
Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы-2004.
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|И
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1
|Зенит
|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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