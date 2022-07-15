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«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева

Руслан Минаев
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«Локомотив» выступил с заявлением в связи со смертью заслуженного тренера России Георгия Ярцева.

«Ярцев оставил свой след и в истории «Локомотива». В сезоне-1981 он выступал за наш клуб, провел за железнодорожников 40 матчей и забил 12 мячей.

Футбольный клуб «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Георгия Александровича», — сказано в заявлении «Локомотива».

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году.

Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробился в основную стадию чемпионата Европы-2004.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Георгий Ярцев
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