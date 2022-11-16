Рианчо объяснил, почему бразильцев «Зенита» не вызвали в сборную на чемпионат мира-2022

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что у бразильских игроков «Зенита» не было шансов попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Малкома, Клаудиньо и Вендела при любых раскладах не вызвали бы в такую мощную сборную Бразилии. Тренер выбрал лучших футболистов по меркам мирового футбола, а бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ.

В Бразилии настолько широкий выбор игроков, что можно собрать пять топовых сборных. Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую запасную команду сборной Бразилии. И то, не факт», — цитирует Рианчо Sport24.

В групповом турнире ЧМ-2022 Бразилия сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.