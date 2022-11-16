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Рианчо объяснил, почему бразильцев «Зенита» не вызвали в сборную на чемпионат мира-2022

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что у бразильских игроков «Зенита» не было шансов попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Малкома, Клаудиньо и Вендела при любых раскладах не вызвали бы в такую мощную сборную Бразилии. Тренер выбрал лучших футболистов по меркам мирового футбола, а бразильцы «Зенита» сильны только в РПЛ.

В Бразилии настолько широкий выбор игроков, что можно собрать пять топовых сборных. Малком, Клаудиньо и Вендел попали бы только в пятую запасную команду сборной Бразилии. И то, не факт», — цитирует Рианчо Sport24.

В групповом турнире ЧМ-2022 Бразилия сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

 

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-16-riancho-malkom-klaudino-i-vendel-popaliby-tolko-v-pyatuyu-zapasnuyu-komandu-sbornoy-brazilii-i-to-ne-fakt
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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