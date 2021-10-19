Бывший тренер «Спартака» рассказал, как подписал контракт с «ПСЖ»

Тренер «ПСЖ» Диего Мантовани, бывший тренер «Спартака» по реабилитации, в интервью «СЭ» сравнил работу в парижской и московской командах.

— После «Спартака» я вернулся в Италию и работал с частными клиентами, — сказал Мантовани. — Пока мне не позвонил глава медицинского департамента «ПСЖ»: он сообщил, что клуб заинтересован в сотрудничестве и пригласил в Париж на собеседование. Конечно, я тут же купил билет на ближайший рейс во Францию. Дальше был долгий процесс с многочисленными собеседованиями, подготовкой документов и прочей бюрократией. Но в конце концов мы уладили все проблемы, и через три месяца я подписал контракт.

— Работа в «ПСЖ» после «Спартака» — другой уровень?

— Я бы не сказал. Мой функционал не отличается: я занимаюсь реабилитацией игроков после травм и операций и нахожусь в ежедневном контакте с командой. Да, в плане организации все на высочайшем уровне, но так было и в «Спартаке». Единственное, у «ПСЖ» очень загруженный график — больше выездов. В то же время здесь больше медицинский департамент, так что моя повседневная работа никак не изменилась.