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Юрий Семин считает, что Хвича заменит в «Наполи» Инсинье

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о переходе хавбека Хвичи Кварацхелии в «Наполи» летом.

Ранее об этом сообщил в эфире Radio Kiss Kiss Napoli президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

«Из «Наполи» уезжает Инсинье. Хвича — игрок приблизительно на эту позицию. Кварацхелия такой же индивидуально сильный футболист, как и Лоренцо. В «Наполи» долго за ним наблюдали. Они сделали выводы по игре Хвиче. Я надеюсь, у него все получится, потому что его берут на определенное место. Это очень важно, потому что у игрока есть вера в то, что он займет место ведущего игрока. А все остальное... Все будет зависить только от него. Но у него большой талант!» — сказал Семин «СЭ».

Сейчас Хвича Кварацхелия выступает на правах аренды за «Динамо» из Батуми.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
Юрий Семин
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