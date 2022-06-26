Бывший тренер «Легии» поддержал Рыбуса после отстранения игрока от сборной Польши
Бывший тренер польской «Легии» Александар Вукович поддержал защитника «Спартака» Мацея Рыбуса, которого не хотят больше вызывать в сборную Польши.
«Я уже вижу, как Мацей Рыбус получает за всех. Это приводит меня в недоумение, я не понимаю и не принимаю эту критику. Это просто смешно и вместе с тем очень печально, мне по-человечески жаль его», — цитирует тренера «КП» со ссылкой на польское издание Sport.
Польский футбольный союз (PZPN) ранее принял решение отстранить Мацея Рыбуса от сборной Польши из-за перехода в стан московского «Спартака». Было объявлено, что футболист не будет вызван в национальную команду на сентябрьский сбор, также защитника не будут учитывать при выборе состава на чемпионат мира-2022.
«Тем, кто критикует Мацея за его решение подписать контракт с российской командой, я бы посоветовал успокоиться и попытаться рассуждать здраво. Все, что мы можем сделать это стараться максимально дистанцироваться от ситуации. Не каждый русский человек — плохой и рад тому, что происходит. И, безусловно, Мацей Рыбус тоже», — добавил Александар Вукович.
32-летний Рыбус выступал в сборной Польши с 2009 года, проведя 66 матчей и забив два мяча.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -