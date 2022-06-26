Бывший тренер «Легии» поддержал Рыбуса после отстранения игрока от сборной Польши

Бывший тренер польской «Легии» Александар Вукович поддержал защитника «Спартака» Мацея Рыбуса, которого не хотят больше вызывать в сборную Польши.

«Я уже вижу, как Мацей Рыбус получает за всех. Это приводит меня в недоумение, я не понимаю и не принимаю эту критику. Это просто смешно и вместе с тем очень печально, мне по-человечески жаль его», — цитирует тренера «КП» со ссылкой на польское издание Sport.

Польский футбольный союз (PZPN) ранее принял решение отстранить Мацея Рыбуса от сборной Польши из-за перехода в стан московского «Спартака». Было объявлено, что футболист не будет вызван в национальную команду на сентябрьский сбор, также защитника не будут учитывать при выборе состава на чемпионат мира-2022.

«Тем, кто критикует Мацея за его решение подписать контракт с российской командой, я бы посоветовал успокоиться и попытаться рассуждать здраво. Все, что мы можем сделать это стараться максимально дистанцироваться от ситуации. Не каждый русский человек — плохой и рад тому, что происходит. И, безусловно, Мацей Рыбус тоже», — добавил Александар Вукович.

32-летний Рыбус выступал в сборной Польши с 2009 года, проведя 66 матчей и забив два мяча.