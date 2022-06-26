Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику Игоря Лещука в адрес Наиля Умярова.

«Если человек готов к таким играм психологически, то он подходит и, не обращая ни на кого внимания, забивает. Если он промахнулся, значит, он психологически неустойчивый. В футболе есть свои хитрости. В том числе и такие. Вратари тоже так делают», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Лещук в интервью «СЭ» резко высказался о Наиле Умярове.

«Динамо» проиграло «Сочи» (1:5) в матче последнего 30-го тура РПЛ и финишировало на третьем месте. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» со счетом 1:2. В обоих матчах на воротах «Динамо» стоял Лещук.