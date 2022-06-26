Кечинов — о поступке Умярова: «В футболе есть свои хитрости»
Кечинов отреагировал на критику Лещука в адрес Умярова
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику Игоря Лещука в адрес Наиля Умярова.
«Если человек готов к таким играм психологически, то он подходит и, не обращая ни на кого внимания, забивает. Если он промахнулся, значит, он психологически неустойчивый. В футболе есть свои хитрости. В том числе и такие. Вратари тоже так делают», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Лещук в интервью «СЭ» резко высказался о Наиле Умярове.
«Динамо» проиграло «Сочи» (1:5) в матче последнего 30-го тура РПЛ и финишировало на третьем месте. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» со счетом 1:2. В обоих матчах на воротах «Динамо» стоял Лещук.
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
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|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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