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Кечинов — о поступке Умярова: «В футболе есть свои хитрости»

Кечинов отреагировал на критику Лещука в адрес Умярова
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику Игоря Лещука в адрес Наиля Умярова.

«Если человек готов к таким играм психологически, то он подходит и, не обращая ни на кого внимания, забивает. Если он промахнулся, значит, он психологически неустойчивый. В футболе есть свои хитрости. В том числе и такие. Вратари тоже так делают», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Лещук в интервью «СЭ» резко высказался о Наиле Умярове.

«Динамо» проиграло «Сочи» (1:5) в матче последнего 30-го тура РПЛ и финишировало на третьем месте. В финале БЕТСИТИ Кубка России команда уступила «Спартаку» со счетом 1:2. В обоих матчах на воротах «Динамо» стоял Лещук.

Игорь Лещук
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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