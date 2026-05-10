Капризов вышел на второе место в «Миннесоте» по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал две результативные передачи в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (5:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 29-летний россиянин вышел на второе место по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли в истории своей команды — в текущем плей-офф у него 14 (4+10) очков в 9 матчах. Он сравнялся по этому показателю с Заком Паризе. Лучший результат у Мариана Габорика — 17 (9+8) очков в 18 матчах.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года.

В серии до четырех побед «Миннесота» проигрывает «Колорадо» со счетом 1-5.

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