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Силкин — о Карраскале: «ЦСКА только начинает осознавать, какого сильного игрока они потеряли»

Силкин поделился мнением об игре Карраскаля в дерби между ЦСКА и «Динамо»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего бело-голубых Хорхе Карраскаля в матче 16-го тура против ЦСКА (3:2).

«Карраскаль, на мой взгляд, один из лучших игроков матча «Динамо» — ЦСКА. Если не лучший. Проявил себя не только в атаке, но и в обороне. Прекрасно сыграл в центре полузащиты. ЦСКА только начинает осознавать, какого сильного игрока они потеряли. Если Карраскаль поймает волну и продолжит играть на том же уровне, будет в списке главных звезд РПЛ, где, к слову, уже находится Бителло», — сказал Силкин «СЭ».

25-летний футболист подписал контракт с бело-голубыми до лета 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Карраскаль играл за армейцев с февраля 2022 года. В 47 матчах за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

Бело-голубые с 28 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы идут на шестой позиции (25 баллов).

Сергей Силкин
Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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