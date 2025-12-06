Бывший тренер «Динамо» Мартинес заявил об отсутствии конфликта с Роланом Гусевым

Бывший тренер «Динамо» по физподготовке Луис Мартинес отреагировал на критику в свой адрес со стороны исполняющего обязанности главного тренера бело-голубых Ролана Гусева.

В ноябре Гусев раскритиковал и оценил на «двойку» работу испанца в «Динамо». Мартинес входил в штаб Валерия Карпина, который покинул пост главного тренера «Динамо» 17 ноября.

Позже и.о. главного тренера бело-голубых принес извинения за публичную критику.

— Не нужно никаких комментариев. Я на другой работе, в сборной России. Конфликт с Гусевым? Никакого, — сказал Мартинес.