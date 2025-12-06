Романцев: «Симонян всегда был со мной. Горд знакомством с ним»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что горд знакомством с Никитой Симоняном.

«Никита Павлович всегда был со мной. Он всегда незримо присутствовал на всех тренировках и играх. Сотни спартаковцев благодарны ему. Таких масштабов личностей у нас нет и еще долго не будет. Я горд, что был знаком с ним», — сказал Романцев.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. 6 декабря стало известно, что на стадионе «Спартака» открыли именную табличку в память о бывшем нападающем и тренере команды.