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Кобелев о Вареле: «Предатель! Я бы его выгнал из команды!»

Бывший тренер «Динамо» Кобелев назвал Варелу предателем
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Андрей Кобелев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возвращении защитника Гильермо Варелы на базу команды, чтобы забрать вещи.

«Я уже все сказал: это предательство! Варела — предатель. Я бы его выгнал из команды, да и все!» — сказал Кобелев «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0). В понедельник он вернулся на базу «Динамо» в Новогорске, чтобы собрать вещи и улететь в Бразилию.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.

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