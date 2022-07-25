Пименов считает, что Мампасси может стать основным центральным защитником вместо Фассона

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на информацию о травме защитника команды Лукаса Фассона.

«Конечно, Фассон — это потеря, только недавно купили футболиста. При хорошем восстановлении все будет нормально.

Как мне Мампасси в роли основного центрального? В прошлом году он уже получил опыт. Сейчас Мампасси стал постарше. Почему бы и ему не стать основным центральным защитником.

Нужен ли еще один центральный защитник? Да, конечно, нужен. 9 месяцев без Фассона — это прилично. Только здоровья бразильцу», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Лукас Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил повреждение в матче второго тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).