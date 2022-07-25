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Сегодня, 19:25

«Зенит» интересуется двумя бразильскими центральными защитниками

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» продолжает поиски нового игрока, который мог бы усилить центр обороны команды, сообщает Telegram-канал ZenitCafe.

Первый на очереди — бразильский защитник Глобер, который выступате в ОАЭ за клуб «Аль-Наср». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 2,5 миллиона.

Второй кандидат — также бразилец, защитник мексиканского «Сантос Лагуны» Дория. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего экс-игрока «Марселя» в 6 миллионов евро.

Отмечается, что «Зенит» пока не делал предложений по этим футболистам. Но в российском клубе следят за обоими игроками.

Источник: https://t.me/zenit_cafe/1578
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